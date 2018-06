Agrifestival: convegni e degustazione per avvicinare i giovani all’agricoltura

Tre giorni, un intenso programma e un obiettivo: avvicinare i giovani all’agricoltura, incontrarli, dialogare con loro sulle potenzialità che, oggi, offre sul territorio quel “settore primario” che, negli anni, ha vissuto un importante sviluppo.

Comincia venerdì 8 giugno “Agrifestival” di Somma Lombardo, una tre giorni che si rivolge all’intera cittadinanza, alle famiglie e ai giovani e mette al centro l’agricoltura. Ci saranno incontri, convegni (che coinvolgeranno direttamente i giovani imprenditori agricoli del territorio), dibattiti e momenti dedicati alla degustazione: dopo la prima giornata di venerdì all’istituto Ponti, gli eventi si porteranno nella centrale Piazza del Mercato, fino a domenica sera. Organizzano l’Istituto Ponti in collaborazione con Comune, Pro Loco, Pro Sportiva, Gente in Comune, Coldiretti Varese e Campagna Amica.

IL PROGRAMMA

Venerdì 8 giugno

Il convegno inaugurale di venerdì 8 giugno, promosso da Coldiretti Varese, si terrà alle 21.15 e sarà anticipato alle 19.30 dalla cena con visita e votazione dell’aiuola “più bella della scuola” e, a seguire, dall’inaugurazione della serra didattica (ore 20.45).

Sabato 9 giugno

Presso la piazza del mercato di Somma Lombardo dalle 19 è aperto lo stand gastronomico e alle 21 il concerto della banda “gente in comune”.

Domenica 10 giugno

Presso la piazza mercato sono previsti convegni dalle 11 con i giovani imprenditori agricoli del Varesotto e la Novello Case srl (edifici prefabbricati in legno).

Lo stand gastronomico sarà aperto alle 12 per il pranzo e alle 19 per la cena. Dalle ore 21 dibattito con Andrea Baggio (Jaser) e Alesandro Aresi (agri957).