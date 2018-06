Aimetti su facebook: “Oggi è la giornata mondiale del rifugiato”

Oggi è la giornata mondiale del rifugiato e il sindaco di Comerio Silvio Aimetti ha voluto ricordarlo con un post sulla sua pagina facebook dopo aver ricevuto in ufficio un gradito dono da parte degli ospiti dello Sprar comunale.

«Come di consueto, i ragazzi del nostro SPRAR sono venuti a salutarci e a donarci una pianta – racconta Aimetti -. Abdi dalla Somalia é arrivato da poco, dopo l’ottenimento della protezione internazionale di 5 anni. Conosce molto bene l’italiano e vuole portare il proprio contributo alla crescita del nostro Paese».

Alle critiche il primo cittadino risponde preventivamente: «Non è buonismo ma solo gestione di una situazione complessa in modo da farla diventare un’opportunità per tutti. Grazie alla cooperativa Colce per il prezioso lavoro».