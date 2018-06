Air Italy vola ancora in India: annunciato il nuovo Milano-Delhi

Air Italy annuncia il nuovo volo Milano Malpensa – Delhi, la quinta nuova destinazione intercontinentale servita dal suo hub di Milano Malpensa nel 2018. Questo collegamento si va infatti ad aggiungere a quelli per New York e Miami, inaugurati rispettivamente il 1° e l’8 giugno 2018, Bangkok, previsto a partire dal 9 settembre e Mumbai, che sarà attivo dal prossimo 30 ottobre 2018.

L’India, dopo l’annuncio del Milano-Mumbai avvenuto lo scorso aprile, si arricchisce di una seconda importante destinazione: Delhi è la più grande città dell’India, situata nel Nord del Paese, ospita la capitale Nuova Delhi. Air Italy è l’unica compagnia italiana ad effettuare un volo diretto da Milano a Delhi. Il servizio, che inizierà il 28 ottobre 2018, verrà offerto grazie a cinque voli settimanali e sarà operato da un Airbus A330-200, con una configurazione di 24 posti in Business Class e 228 posti in Economy Class.

Il vice presidente Esecutivo di Air Italy, Marco Rigotti, ha commentato: «Con i collegamenti per Delhi e Mumbai che faranno parte del nuovo network di Air Italy a partire dal prossimo ottobre, Air Italy diventa di fatto la compagnia con più voli diretti dall’Italia per l’India. In particolare, con il volo su Delhi, siamo orgogliosi di investire in uno dei luoghi più affascinanti e dinamici dell’Asia. Air Italy non collegherà solo l’India all’Italia, ma garantirà anche ottime connessioni fra l’India e New York, grazie ai propri voli da Milano, dove i passeggeri faranno scalo. L’hub di Milano Malpensa, oltre ad essere sempre di più un importante snodo per connessioni da tutto il mondo per il Centro-Sud Italia, diventerà perciò anche un punto di collegamento tra le due megalopoli indiane servite e New York, fra l’Est e l’Ovest del mondo. Così facendo la nostra Compagnia pone le basi per raggiungere un ulteriore obiettivo previsto dal Piano industriale presentato lo scorso febbraio».

Sul nuovo collegamento fra Milano Malpensa e Delhi, la compagnia offre 24 posti nella esclusiva Business Class di Air Italy, dove è possibile volare con il massimo comfort grazie: alle poltrone completamente reclinabili presenti sugli Airbus 330-200 in flotta, alla cucina italiana accompagnata da una selezione di vini e champagne, al servizio Wi-Fi e all’attenzione costante del suo personale di bordo. In Business Class le tariffe inaugurali per un volo di andata e ritorno a persona partono da 1567 euro. In Economy Class, si può volare a Delhi da Milano Malpensa con una incredibile tariffa di andata e ritorno da 327 euro (a persona e soggetta a disponibilità limitata).

Per tutte le offerte e i dettagli è sufficiente collegarsi a airitaly.com, all’App Air Italy, contattare il Call Center Air Italy 892 928 o la propria agenzia di viaggi.

Il tempo di volo del collegamento è di 7 ore e 30 minuti da Milano Malpensa e di 9 ore dall’aeroporto internazionale Indira Gandhi di Dehli.

Di seguito gli orari del nuovo servizio di linea fra Milano Malpensa e Delhi dal prossimo 28 ottobre.

Orari e frequenze dei voli

Da Milano Malpensa (MXP) per Delhi (DEL) volo IG 955 (Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì e Domenica): con partenza alle 16:00 con arrivo il giorno seguente alle 04.00.

Da Delhi (DEL) per Milano Malpensa (MXP) volo IG 956 (Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato): partenza alle 06:00 con arrivo alle 10:30 del medesimo giorno.