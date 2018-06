Al cinema tra favola e realtà

Filippo Timi è lo straordinario interprete di Favola, al cinema solo per tre giorni: 26, 27 e 28 giugno. Stati Uniti, anni 50: Mrs Fairytale (Filippo Timi) e la sua amica Mrs Emerald (Lucia Mascino) sono due casalinghe, che si incontrano quotidianamente per chiacchierare e passare il tempo.

Dietro una facciata di perfezione, però, si intravedono le crepe causate da segreti nascosti da sempre e nuove opportunità inaspettate. Il messaggio è chiaro: nessuna favola, per quanto idilliaca, è davvero bella come appare. La realtà, cruda e spietata, è sempre pronta in agguato a stravolgere la vita di chiunque.

Il sacrificio del cervo sacro, con Nicole Kidman e Colin Farrell, uscirà al cinema giovedì 28 giugno. Un cardiochirurgo di successo vive con la moglie e i due figli un’esistenza tranquilla e piena di soddisfazioni. L’incontro con un adolescente che ha appena perso il padre cambierà tutto: a seguito del suo arrivo inizieranno ad accadere eventi misteriosi, tanto da costringere il capofamiglia a compiere una scelta drammatica.

Benoit Magimel e Gerard Depardieu sono i protagonisti de La truffa del secolo, nelle sale italiana da giovedì 28 giugno. Un imprenditore francese, in grosse difficoltà economiche, cerca di sfruttare a proprio vantaggio una scappatoia nel sistema di tassazione che gli permetterebbe di risparmiare una quantità notevole di denaro. Una volta entrato nel vortice delle truffe finanziarie, però, l’uomo non riuscirà più ad uscirne.