Al cinema il racconto dei rifugiati e commedie

Vanessa Redgrave debutta dietro la macchina da presa con Sea sorrow – il dolore del mare, al cinema dal 20 giugno. Il film è realizzato come un documentario che offre una prospettiva personale, nonché spunto di riflessione, sulla tematica della crisi dei rifugiati. Volontari, profughi ma anche voci note come quelle di Emma Thompson e Ralph Fiennes raccontano testimonianze e leggono testi sull’argomento, in un’unica lunga narrazione in cui passato e presente si intrecciano di continuo.

Una vita spericolata è una commedia diretta da Marco Ponti, nelle sale a partire da giovedì 21 giugno. Roberto (Lorenzo Richelmy), meccanico in un paese di provincia, entra in banca con l’idea di chiedere un prestito e finisce per compiere una rapina con tanto di ostaggi. In compagnia degli amici BB e Soledad, Roberto diventerà protagonista di una fuga rocambolesca, seguitissima anche dall’opinione pubblica che si schiererà subito dalla parte dei tre rapinatori improvvisati.

Sposami, stupido! È una simpatica commedia che potremo vedere al cinema da mercoledì 20 giugno. Yassine è un giovane studente marocchino, che vive e studia architettura a Parigi. Per colpa della sveglia che non suona il giorno fatidico, il ragazzo non si presenta ad un importante esame, perdendo così lo status di studente e diventando di fatto un immigrato illegale. Dopo alcuni tentativi infruttuosi, l’unica soluzione rimasta sembra quella di sposare il suo migliore amico Fred. Quando tutto sembra ormai sistemato, un ispettore di polizia francese decide di indagare sulla questione…