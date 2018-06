Al cinema tornano i dinosauri

Jurassic World: il Regno Distrutto, diretto da J.A. Barona, è il quinto capitolo della saga che riporta nel nostro mondo i dinosauri, milioni di anni dopo l’estinzione.

Sono ormai trascorsi tre anni da quando Jurassic World è stato distrutto dalle creature mostruose fuggite dalle gabbie. Il progetto di un parco tematico in cui le famiglie avrebbero potuto ammirare le specie preistoriche è quindi definitivamente naufragato, mentre i dinosauri superstiti abitano nella giungla abbandonata di Isla Nubar. A causa del risveglio del vulcano dormiente dell’isola, l’addestratore di velociraptor Owen Grady (Chris Pratt) e la responsabile del parco Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) decidono di unire le forze per salvare le «loro» creature da una fine terribile. Quando la spedizione porterà allo scoperto una cospirazione pericolosa per il mondo intero, i due protagonisti dovranno rivolgersi al professor Ian Macolm (Jeff Goldblum), studioso della teoria del Caos nonché sopravvissuto agli eventi di vent’anni prima…

Tito e gli alieni è una commedia italiana che racconta la storia di un professore napoletano (Valerio Mastandrea), che vive isolato dal mondo, in una roulotte accanto alla famigerata Area 51. Impiegato in uno studio segreto per conto del Governo statunitense, lo scienziato passa il tempo cercando di recuperare il suono della voce dell’adorata moglie morta e ascoltando il rumore dello spazio.

Il suo unico contatto con la realtà è Stella (Clemence Poesy), che di mestiere organziza matrimoni per appassionati di alieni. Quando il fratello muore, lasciandogli in affido i suoi due figli, il professore si organizza per accogliere i ragazzi come meglio può. Così si trova di fronte due nipoti che sognavano Las Vegas e si ritrovano invece in un luogo misterioso, in compagnia di uno zio depresso e solitario.

Malati di sesso, al cinema da giovedì 7 giugno, ritrae l’amore al giorno d’oggi. Giacomo, autore televisivo di scarso successo, ama le donne alla follia; Giovanna, affermata mental coach, non riesce a dire di no e finisce per concedersi anche a chi non vorrebbe. I due si incontrano nello studio di un analista e si trovano coinvolti in un viaggio per l’Italia, alla ricerca della soluzione al loro problema…