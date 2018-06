Al Miv l’incontro con il “frontaliere Roberto Bussenghi” e il regista Meroni

Appuntamento al Multisala Impero di Varese per la proiezione di del “mitico” Frontaliers Disaster. Martedì 12 giugno, alle ore 19.30 sarà possibile incontrare personalmente il regista Alberto Meroni e l’attore Flavio Sala, interprete del frontaliere Roberto Bussenghi.

Un evento organizzato in seguito all’incontro che si è tenuto sabato sera, nell’ambito dell’undicesima edizione del Premio Filippo Bossi – immagini per documentare, comunicare, stupire. Alberto Meroni è regista, autore e produttore. La sua opera spazia dai documentari ed i commercial di notevole impatto comunicativo ai serial televisivi, fino alle web-series – come Arthur- ed i più recenti lungometraggi che già si possono senz’altro definire “cult”. Alberto è ticinese.