Al Monte Massone con il Cai di Luino

Il CAI Luino propone per mercoledì 13 giugno un’escursione che richiede un buon allenamento per superare il dislivello di 1020 metri, per raggiungere il monte Massone.

Il sentiero inizia dall’alpe Quaggione a m. 1142 e dopo aver superato il Monte Cerano m. 1702 ed il poggio Croce m. 1765 prosegue per la Bocchetta m.1904 e continua, lasciando sulla destra l’Eyehorn m. 2131, fino al Monte Massone m. 2161.

L’escursione si sviluppa tra laghi e monti, l’occhio spazia dal Lago Maggiore al lago d’Orta e dalla vetta si gode uno spettacolo mozzafiato sulle alpi.

Il Monte Massone e’ una cima molto conosciuta e frequentata: è considerato uno dei piu’ bei punti di vista delle alpi. Il panorama è a giro completo d’orizzonte (visibili il Monte Rosa versante di Alagna e di Macugnaga, i Mischabel, la Weiwssmiess, il Monte Leone, l’Adamello ed il Bernina). A meridione la vista spazia verso le citta’ della pianura padana e su ben cinque laghi.

Tempo totale escursione h8 – Dislivello 1020m – difficoltà T2

Accompagnano l’escursione: Giancarlo e Rosaria

Percorso stradale: Luino-Laveno m.-Intra-Gravellona Toce-Omegna-Valstrona-Alpe Quaggione

Programma

Ore 6.15 ritrovo presso posteggio Porto nuovo

Ore 6.20 Partenza per Laveno – Traghetto h 6.55

Abbigliamento e calzature adeguate

Pranzo al sacco

Gita gratuita con condivisione spese auto e traghetto

Assicurazione: solo i soci CAI usufruiscono della copertura assicurativa per infortuni

Avvertenza ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità

Informazioni presso:

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail iatluino@provincia.va.it

CAI Luino (giovedì, dalle 21 alle 23; tel. segreteria 0332-511101; e-mail cailuino@cailuino.it