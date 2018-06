Al Museo del Tessile tornano street food e silent disco: “Sarà come essere al mare”

Ombrelloni, lettini per il sole, teli e palme. Il prossimo weekend a chi passerà Museo del Tessile di Busto Arsizio sembrerà di essere al mare. Torna infatti dal 28 giugno al 1 luglio la grande festa della Street Food Parade con un’edizione estiva.

«A Busto manca solo il mare». È stata questa la provocazione che l’assessore Paola Magugliani ha lanciato ai ragazzi dell’associazione Le Officine «e che noi abbiamo immediatamente raccolto», dice il presidente Alberto Costalunga. E’ così la carovana del miglior cibo di strada da tutta Italia approderà di nuovo nella storica area della città con un’appuntamento in chiave estiva. «Arriveranno qui i miglior food truck che collaborano con noi -continua Costalunga- e il tutto sarà arricchito da un programma con tantissime attività per tutta la famiglia, perchè Busto è un po’ la nostra seconda casa».

Un’edizione bustocca che sarà ricca di novità, a partire dai giorni di apertura: «la street food parade inizierà il giovedì e andrà avanti fino a domenica. Apriremo alle 18.30 il giovedì e il venerdì mentre sabato e domenica si potrà anche pranzare». Ci saranno poi tanti eventi collaterali, dal grande pic-nic sotto gli alberi del parco fino ad un contest nello skate park e -naturalmente- la Silent Disco. «Proporremo un allestimento speciale con un vero e proprio beach party -anticipa Leonardo Marrone, responsabile della comunicazione dell’associazione- con palme gonfiabili, lettini per il sole e tanti gadget». Non solo, per la prima volta la silent disco richiederà un dress code molto particolare: «infradito, magliette, costume. Insomma, un abbigliamento da mare». L’appuntamento con la festa musicale con le cuffie è da venerdì a domenica (no il giovedì).

Il menù

Da Giovedì 28 Giugno a Domenica 1 Luglio si potrà apprezzare una vastissima selezione di piatti della tradizione, preparati sapientemente dagli autentici chef gourmet a bordo dei colorati Food Truck provenienti da tutta italia. Molte le conferme dalla scorsa edizione e altrettante le novità sul menù: dal gettonatissimo panino col polpo all’hamburger di chianina toscana, dallo gnocco fritto alle tigelle modenesi, dalle bombette pugliesi al cuoppo di fritto misto di pesce, fino a specialità più internazionali rivisitate da truck 100% italiani come la picanha brasiliana, la paella spagnola, il sushi giapponese e l’insalata greca. Con un occhio di riguardo a celiaci, vegetariani e vegani. Anche per questa edizione non mancherà lo speciale Chef Contest che permetterà ai visitatori di assaggiare e votare il loro truck preferito.

Gli eventi collaterali

Una grande novità sarà lo Skate Contest chiamato Battle in the Plaza, realizzato in collaborazione con il Capanno Skatepark di Busto Arsizio. I partecipanti alla competizione saranno suddivisi nelle categorie Kids e Adulti e si sfideranno su diverse evoluzioni a bordo delle loro tavole e verranno votati da una giuria di skater professionisti.

Tutti i giorni saranno presenti anche attività per i più piccoli come truccabimbi e laboratori pomeridiani, spettacoli di artisti di strada e molto altro ancora. Saranno predisposte anche zone nel verde per gustarsi comodamente le specialità dei food truck o anche il cibo portato da casa, in quello che gli organizzatori chiamano Big Nic.