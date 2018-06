Al PalaBorsani gli europei di tchoukball

Il Palazzetto dello Sport di Castellanza ospiterà i campionati europei di Tchoukball per le categorie Junior e Senior. Nei weekend tra il 27 luglio e il 5 agosto si svolgeranno le gare organizzate dall’associazione sportiva “ASD Castellanza” in collaborazione con la FITB, Federazione Italiana Tchoukball. Un evento importante che coinvolgerà circa 500 atleti provenienti da dieci nazioni diverse e di età compresa tra i 10 ed i 35 anni.

Che cosa è il Tchoukball? Si tratta di uno sport di squadra nato in Svizzera negli anni sessanta ed è uno sport che si disputa fra due squadre composte ognuna da 7 giocatori nella versione scolastica su campo da basket o 5 giocatori nella versione beach su un campo simile a quello della pallavolo. Il suo aspetto innovativo è quello di escludere ogni contatto fisico fra i giocatori ed è l’unico gioco dove si può attaccare in entrambe le porte. Per giocare si utilizza un pallone molto simile a quello della pallamano, due pannelli che fungono da rete e lo scopo è quello di segnare all’interno di questi speciali pannelli che sono collocati alle estremità del campo. Le particolarità nel Tchoukball sono tante e lo rendono uno sport particolarmente veloce ed immediato ma tecnico allo stesso tempo.

La caratteristica di questo sport è il rispetto delle regole, il fairplay fra compagni ed avversari e la mancanza di qualsiasi minima protesta nei confronti delle decisioni arbitrali. L’estrema correttezza tra gli atleti e soprattutto tra il pubblico presente, sono un ottimo esempio rispetto a quanto invece a volte succede sugli spalti di altri sport più popolari con comportamenti poco edificanti sia sul campo di gioco che tra il pubblico, sia nelle manifestazioni a livello nazionale che anche a livello locale e giovanile.

L’Amministrazione di Castellanza, come sempre attenta e ben predisposta a sostenere la diffusione dello sport in genere, darà il patrocinio ed il supporto delle strutture necessarie alla ASD Castellanza per la buona riuscita della manifestazione di carattere internazionale. L’evento darà lustro alla nostra città con la presenza sul nostro territorio di un numero considerevole di persone tra atleti, accompagnatori e sostenitori provenienti da diverse nazioni che popoleranno per due fine settimana la nostra città. Inoltre, da non sottovalutare anche l’aspetto economico per l’indotto che tale manifestazione crea per il commercio e per quelle strutture alberghiere e di ristorazione che saranno coinvolte.

In generale la diffusione dello sport ha dei risvolti positivi sia per la salute delle persone, fa bene al corpo ed alla mente sia per gli aspetti sociali, avvicina le nazioni ed i popoli e contribuisce ad attenuarne le divisioni ed i contrasti. In questa disciplina sportiva si deve aggiungere anche l’ottimo fairplay sempre presente sia sul campo che tra il pubblico.

Il Tchoukball è una disciplina sportiva per il momento non molto conosciuta e diffusa, considerato magari tra gli sport “minori” ma non per questo meno valido ed importante per la diffusione educativa dello sport, soprattutto per la crescita ed il rispetto dell’avversario e delle regole in particolare tra i più giovani; il Tchoukball è pertanto concepito come attività scolastica, gioco familiare, passatempo rilassante ed anche come sport competitivo.

Con l’approssimarsi delle date, l’evento sarà adeguatamente pubblicizzato con il dettaglio del programma della manifestazione, invitiamo fin da ora i cittadini Castellanzesi e del territorio confinante che vorranno pertecipare all’evento per conoscere questa disciplina sportiva e soprattutto fare il tifo per la squadra di casa. (Luigi Croci – Consigliere delegato allo Sport del Comune di Castellanza)