Al palio di Masnago anche la magia dei Festi

40° edizione del Palio delle sei contrade, che si svolgerà sabato 23 e domenica 24 giugno nella Parrocchia SS. Pietro e Paolo a Masnago.

Il clou di questa prima parte della festa – la seconda si terrà nella prima decade di settembre – sarà il corteo storico, previsto sabato 23 a partire dalle 21 in parco Mantegazza.

Un corteo che si concluderà alla chiesa, dove sul campanile si svolgerà la “battaglia” tra vizi e virtù: uno straordinario spettacolo dello studio Festi, che rappresenta la vera novità della tradizionale festa.

La sera di sabato, a cena c’è anche la “grande tavolata” in via Bolchini, mentre all’oratorio funzionerà il banco gastronomico per entrambi i giorni.

La domenica messa solenne, pranzo in onore di don Sergio, che festeggia i 50 anni di sacerdozio, e nel pomeriggio giochi per i bambini – tra un palio “alla Harry potter” e le gare di calcio saponato. Il banco gastronomico accompagnerà i partecipanti fino alla cena di domenica: con salamelle, wurstel, patatine e polenta e zola.