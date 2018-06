Al parco Experience vanno in scena le Olimpiadi degli Oratori

Sarà la fiaccola benedetta da Papa Francesco ad aprire gli Oralimpics 2018, le Olimpiadi degli Oratori che inizieranno domani – venerdì 29 giugno – con un momento di festa aperto a tutti e dedicato in particolare ai 3mila atleti e ai 150 oratori che hanno aderito all’iniziativa.

La fiaccola sarà accesa in Duomo alla presenza dell’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, e portata in alcuni luoghi simbolo di Milano: Palazzo Marino, Palazzo della Regione, Arena civica, carcere di San Vittore sino ad arrivare allo stadio di San Siro. Alle 20,30 poi la fiamma verrà installata all’Open Air Theater del Parco Experience (l’area che ha ospitato l’Expo 2015) dove appunto si terrà la festa di apertura.

Le gare prenderanno il via la mattina di sabato 30 (ore 9) lungo il cardo e il decumano di Expo e proseguiranno nell’arco di due giornate: in tutto sono 14 le discipline sportive in programma con protagonisti i ragazzi preadolescenti tra gli 11 e i 14 anni. Sabato la sede di Oralimpics sarà aperta anche alle famiglie e ai numerosi ospiti provenienti dal mondo dello sport: tra essi ci saranno Franco Baresi, la pallavolista Valentina Diouf (negli ultimi due anni alla Uyba Busto Arsizio) e altri campioni del passato quali Gigi Riva, Sandro Mazzola e Gianni Rivera. Alle 11,30 alla Cascina Triulza sarà presentato il percorso OraMiFormo dedicato ai temi del bullismo e cyber-bullismo. E in serata è previsto anche l’arrivo dell’Arcivescovo Delpini.

Le finali termineranno nella mattinata di domenica 1 luglio, saranno seguite dalle premiazioni e dalla celebrazione della Messa (ore 12, Open Air Theater) presieduta dal vicario generale, monsignor Franco Agnesi.