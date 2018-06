Al via “Best Bar 2018”, segnalate il vostro locale preferito

Al via “Best Bar 2018”, l’iniziativa che premierà il “Miglior bar della provincia di Varese”. Ma non solo, ci saranno anche le categorie “Miglior colazione” e “Miglior location“. Il nuovo contest è organizzato da Varesenews con il supporto della torrefazione Moka Sir’s e di Forbar. Tutti possono “nominare” il proprio bar preferito attraverso segnalazioni esclusivamente al modulo in fondo all’articolo.

Le segnalazioni dovranno essere inviate entro il 26 giugno, e l’unica regola è che il locale segnalato si trovi sul territorio della provincia di Varese. Una volta raccolte le vostre segnalazioni, si procederà con una serie di votazioni, una per ogni categoria: “Miglior bar”, “Miglior colazione” e “Miglior location”. Un vero e proprio torneo che durerà tutta l’estate e che porterà ad annunciare, a ottobre, il vincitore di questo singolare contest.