Al via Jazz Ascona, le mille sorprese di un festival sempre diverso

Prende il via oggi la 34° edizione di JazzAscona , uno dei principali eventi mondiali dedicati al jazz e al New Orleans Beat, che dal 21 al 30 giugno 2018 offre un’entusiasmante “New Orleans Experience” con oltre 180 concerti, il meglio della produzione musicale della Città del Delta e degustazioni di specialità culinarie della Louisiana.

Ricca di fermenti musicali, l’edizione 2018 propone un variegato programma che spazia dal trad jazz allo swing, dal blues al gospel, dall’R&B al funk, alla bossanova.

Qui il programma completo

Il popolare bluesman svizzero Philipp Fankhauser apre il festival questa sera con un concerto gratuito, mentre domani, venerdì 22 giugno, Paolo Tomelleri Big Band ricorderà lo storico concerto che Benny Goodman tenne nel 1938 alla Carnegie Hall di New York.

Domenica 24 giugno il trombettista ticinese Franco Ambrosetti ritirerà, a coronamento di una grande carriera internazionale, lo Swiss Jazz Award 2018; venerdì 29 giugno la cantante inglese Denise Gordon sarà l’attesa protagonista del tradizionale concerto di San Pietro e Paolo; sabato 30 giugno l’Ascona Jazz Award 2018 ricompenserà Bernard Pretty Purdie, maestro della batteria funk e soul.

Infine Francesco Salvi presenterà in anteprima assoluta ad Ascona (il 29 e 30 giugno) il suo nuovo spettacolo fra umorismo e canzoni swing di grandi cantanti italo-americani intitolato “Louis Prima, Jimmy Durante, Salvi Dopo”.

Interessante come sempre la selezione di band da New Orleans, presenti in esclusiva al festival per 10 giorni. Fra i nomi più attesi Jeff Tyson & The Ka-Nection Band, la più popolare e longeva band di Bourbon Street; The Andrews Family Brass Band; la giovane cantante Meschiya Lake; la stella nascente Quiana Lynell, vincitrice nel 2017 del prestigioso Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition; la band del bassista Roland Guerin comprendente giovani musicisti di punta, come il trombettista Ashlin Parker o il pianista Kyle Roussel.

Altre presenze di rilievo comprendono il celebre sassofonista di James Brown Pee Wee Ellis; il chitarrista e cantante brasiliano di bossanova Luiz Meira (26-30.6); la giovane band newyorkese Bryan Carter & the Young Swangers (23.6-1.7); l’Afro Blues Project del musicista londinese Randolph Matthews (22-25.6), oltre naturalmente a molte band europee e svizzere.

Anteprime discografiche, degustazioni, mostra di vinili e concerti al buio Oltre a omaggi a Fats Waller, Fats Domino e Joe Venuti, e a presentazioni in anteprima di dischi (“Frank Salis Meets Michael Watson” e il nuovo album di inediti di Serena Brancale prodotto dal direttore artsitico Nicolas Gilliet).

JazzAscona proporrà anche imperdibili jam session notturne, degustazioni di specialità culinarie della Louisiana, e, in collaborazione con il Museo comunale di Arte moderna, un’interessante mostra di 200 copertine di dischi realizzate fra il 1954 e il 1964 dal noto graphic designer Paul Bacon per la casa discografica americana Riverside.

Fra le novità dell’anno da segnalare, i “Concerti al buio” con il chitarrista Sandro Schneebeli, il sassofonista Max Pizio e vari artisti ospiti: ascoltando musica nel buio più assoluto, il pubblico vivrà un’esperienza sensoriale davvero fuori dal comune.

Informazioni www.jazzascona.ch. www.ascona-locarno.com (tel +41 (0)848 091 091).

Biglietti – I concerti serali sul lungolago sono a pagamento nei giorni di venerdì e sabato e giovedì 28 giugno e gratuiti in settimana. Adulti 20 CHF – Studenti 10 CHF – Fino a 14 anni gratis. Biglietti alle casse serali, dalle 18.00.

Concerto gospel del 29.6 10 CHF