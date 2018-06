Al via la 18esima edizione di Parolario: ed è felicità

Parte domani, giovedì 14 giugno, la 18esima edizione di Parolario, festival della letteratura e della cultura che per i suoi diciotto anni si regala “La felicità!”.

Fino al 23 giugno a Villa Olmo e in altri luoghi di Como, Cernobbio e Brunate – come le splendide Villa del Grumello, Villa Sucota/Fondazione Antonio Ratti, Villa Bernasconi e la Biblioteca di Brunate – scrittori, poeti, musicisti, scienziati e filosofi si alterneranno per parlare di felicità perchè, forse, anche solo parlarne porta un po’ di felicità.

La prima giornata del festival vedrà protagonisti Massimo Bubola (Villa Olmo, ore 21.00) con “Ballata senza nome”, il giornalista Alessandro Milan (Villa Olmo, ore 18.00) con “Mi vivi dentro”, la storia di come ha affrontato un lutto terribile (la morte della moglie per un tumore) e con fatica e resilienza ha raggiunto equilibrio e serenità, e Sandra Petrignani (nella foto) a Villa Olmo, alle 19.30 che farà riemergere la storia di una grande protagonista del panorama culturale italiano con “La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg”.

Subito dopo l’inaugurazione (Villa Olmo, ore 17.00), ci sarà l’apertura della mostra “Angeli & Artisti” a cura di Bellavite Editore e a fine giornata il cinema con “Donne in attesa” (Villa Olmo, ore 22.00) del grande maestro Ingmar Bergman, al quale è dedicata la rassegna cinematografica di questa edizione, nell’anno del centenario della sua nascita.

Informazioni e dettagli del programma su www.parolario.it