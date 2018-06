Al via la quinta edizione di “Gallarate Comics Game”

“Gallarate Comics Game” giunge quest’anno alla sua quinta edizione. Appuntamento sabato 2 giugno dalle 10 in piazza Libertà fino a sera. Il format è quello orami collaudato: espositori, area ristoro, salotto steampunk, contest cosplayer.

E’ il secondo evento inserito nel programma dell’Estate gallaratese. Organizza il Naga (Comitato commercianti centro cittadino) in collaborazione con Ascom, Nekobus e con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

In piazza Libertà

Il menu è ricchissimo: stand degli espositori di oggettistica, fumetti, gadget, autori e illustratori di libri, giochi di ruolo, modellistica, handmade, cultura giapponese.

Presenti Ariel la Sirenetta (la vera, sirenetta ufficiale delle Principesse Disney); Lupin III e la sua squadra con la loro 500 gialla; Mutant Force (X Men); Terminator e la sua moto; War Angel. Tutto intorno acrobazie, arti circensi e magie il convenuto pubblico con “La banda del sogno”.

E poi ancora Riccardo Inchiostro che metterà a disposizione la sua arte calligrafica per scrivere eleganti lettere. Ma non è finita: ci saranno anche le spade laser in versione “attività sportiva”; il fumettista Ivano Codina; l’autore di romanzi fantasy Federico Paccani; l’area modellismo con la dimostrazione della finitura dei modellini di Gundam (pulizia, preparazione alla verniciatura e utilizzo dell’aerografo); il gazebo di Nekobus; la sagoma del Gattobus. Immancabili le madrine (Pamela Colnaghi e Lucrezia Crisci) e l’animazione musicale dei Madras Revolution.

Steampunk

Nello spazio Steampunk allestimento di un vero e proprio salotto acronico (non collocabile nel tempo) sotto i portici vecchi di piazza Libertà, realizzato in collaborazione con il “Mercatino franchising Gallarate”. E di ritorno dal suo ultimo viaggio temporale ci sarà anche la macchina del tempo. Non è finita: alle 17 sarà servito il té con i biscotti a tutti coloro che si presenteranno in outfit Steampunk vittoriano gotico (in collaborazione con “La Botega Cafè).

Contest Cosplay

Dalle 15 alle 17.30 è in programma il Constest Cosplay sul palco di piazza Libertà. Diverse le categorie in gara, con premi assegnati dalla giuria composta Panna Cosplay; Skarlet; Diego Capuozzo; Pamela Colnaghi; Bruce Linda; Stefy (Disney)

In Galleria

La Crocetta, insieme a piazza Libertà, sarà il cuore pulsante della manifestazione.

Da Futur Jam intrattenimento “costruttivo” per grandi e piccini a ingresso gratuito (assemblaggio e costruzioni ludiche con i mattoncini, esperienza virtuale); a l’Edicolè esposizione straordinaria di fumetti; fino al 4 giugno esposizione di manifesti con le illustrazioni tratte dai volumi a fumetti “’68 e Dintorni” e “NoName” di Davide Barzi e Oskar (Oscar Scalco); esposizione di armature create da Diego Capuozzo (pluripremiato cosplayer); il giorno 31 maggio in collaborazione con la libreria Mondadori Biblos, presentazione dei volumi a fumetti “’68 e Dintorni” e “NoName” e intervista di Alessandro Leone, regista e critico cinematografico, agli autori Davide Barzi e Oskar (Oscar Scalco).