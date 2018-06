Al via la Sagra dell’arrosticino abruzzese

Ha preso il via ieri sera nell’area feste di Bisuschio (in via Bonvicini), la “Sagra dell’arrosticino abruzzese”, organizzata dall’associazione sportiva Ceresium Bisustum.

La Sagra proseguirà in questo fine settimana e nel prossimo, dal 29 giugno al 1° luglio.

Le cucine aprono alle 18 il venerdì e il sabato, mentre di domenica si può anche pranzare, a partire dalle 12. Nel menù i famosissimi arrosticini dell’Abruzzo ma anche tante altre specialità

Tutte le sere, dopo cena, ballo o intrattenimento musicale.

QUI la locandina con il menù della Sagra