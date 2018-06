Al via la terza stagione Cameristica in Villa Calcaterra

Ha preso il via sabato 16 giugno la terza edizione della Stagione Cameristica organizzata dall’Associazione Culturale Musikademia presieduta da Davide Bontempo con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Villa Calcaterra ha accolto per il concerto inaugurale la giovane e talentuosa chitarrista Federica Canta che ha interpretato le musiche romantiche di Regondi, Castelnuovo-Tedesco, Mertz, Ponce e Barrios.

All’inaugurazione della stagione ha partecipato l’Assessore alla Cultura Manuela Maffioli che ha sottolineato che “la musica è la grande protagonista dell’estate culturale cittadina” e ha espresso il suo apprezzamento per la nuova stagione, “una proposta di grande qualità che arricchisce il calendario culturale cittadino e l’offerta musicale della città che è davvero molto ampia diversificata, e non inferiore alle proposte di altre grandi città. Sono certa che la nuova stagione sarà particolarmente apprezzata dal pubblico degli appassionati e non solo, visti i successi delle precedenti edizioni.”

Le cinque serate musicali avranno come protagonisti musicisti di altissimo livello: il prossimo appuntamento è in programma a Villa Calcaterra venerdì 13 luglio, alle ore 21.00 – Romancero Gitano (Barbara Bariani, soprano – Maria Pia Milani, contralto – Massimiliano Oliva, tenore – Davide Rocca, basso – Davide Bontempo, Chitarra Classica).