Alberio: «Inopportuno astenersi su punti così importanti»

Si surriscalda il clima politico fra maggioranza e opposizione a Gavirate. A seguito del botta e risposta sul lago, arriva l’affondo del sindaco Silvana Alberio dopo il consiglio comunale di questa sera dove la maggioranza ha approvato da sola alcuni punti all’ordine del giorno.

«In particolare ritengo sia stata inopportuna la scelta di giustificare l’astensione su tre importanti punti legati agli adeguamenti di bilancio per assicurare aumenti economici legati alla produzione dei dipendenti, e dei due regolamenti, adducendo che si tratta di decisioni contemplate dal nostro programma esplicitato in campagna elettorale», ha affermato il sindaco «e visto che manteniamo le promesse loro si astengono perché ritengono non siano priorità per Gavirate».

«La maggioranza ritiene che queste astensioni siano inopportune, e che non vadano nel bene della collettività ma che siano dettate da mere logiche elettorali».

Oltre che alla variazione del bilancio all’ordine del giorno erano presenti due regolamenti, uno per l’utilizzo dell’area cani di via Volta, l’altro per la regolamentazione del centro di riutilizzo “nuova vita”.