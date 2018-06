Troppo alcol, interviene l’ambulanza in piazza Risorgimento

Un uomo di 37 anni è stato soccorso in piazza Risorgimento, a Gallarate, dopo aver perso conoscenza probabilmente per l’eccesso di alcol in corpo.

È successo a metà pomeriggio di oggi, lunedì 18 giugno, nella grande piazza all’ingresso Nord della città, che di tanto in tanto è ritrovo di persone con dipendenze da alcol. La prima chiamata parlava di una persona priva di conoscenza e il sistema Areu 118 ha fatto intervenire un’ambulanza in codice rosso: i soccorritori hanno prestato le prime cure all’uomo, che è stato poi trasferito in codice giallo (non in immediato pericolo di vita) all’ospedale Sant’Antonio Abate.

È il secondo episodio nel giro di tre giorni, a Gallarate, di malori in strada per eccesso di alcol. Uno scenario non insolito, che un tempo si vedeva anche nella centralissima piazza Libertà: il fenomeno riguarda soprattutto un gruppo di persone – di età tra i trenta e i sessant’anni – che hanno problemi di dipendenze, che si ritrovano ogni giorno in centro città e che nel tempo hanno creato anche qualche problema di “convivenza”. Proprio per questo il sindaco Andrea Cassani ha eliminato ad aprile le panchine dalla piazza, per impedire lo stazionamento. Il gruppo in parte si è spostato in piazzetta Guenzani, in parte si è spostato poco distante, sui gradini dei portici di piazza Risorgimento, di fronte a un negozio automatico.