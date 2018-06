Alcol Prevention Yeah, si balla in piazza tra informazione e divertimento

Una grande festa per il centro cittadino quella che si è tenuta ieri (8 giugno), da mattina a sera, in occasione dell’Alcol Prevention Yeah. La manifestazione per la sensibilizzazione all’abuso di alcool è tornata in città con tante iniziative rivolte ai più giovani ma non solo.

Come sempre infatti, ha riempito le piazze di eventi e di informazione rispetto all’uso di sostanze alcoliche: i bar del centro cittadino hanno messo a disposizione un kit di prevenzione con etilometri monouso, materiali informativi sugli effetti dell’alcol, sulla somministrazione di alcolici ai minori e sulla guida in stato di ebbrezza.

L’unità mobile Discobus ha fatto capolino in piazza Monte Grappa con etilometro professionale, materiali informativi e gadget di APY per tutto il giorno e sono stati molti i ragazzi e le ragazze che si sono fermati a chiedere informazioni. Importante la presenza della Polizia Stradale, in piazza Carducci, e la Polizia Locale, in piazza Monte Grappa, che hanno allestito punti di informazione con possibilità di utilizzare simulatori di guida in stato di ebbrezza, occhiali speciali che simulano gli effetti dell’abuso di alcol ed etilometri: simulazioni apprezzatissime da anni, che hanno avvicinato sempre più ragazzi e forze dell’ordine in questi anni.

IL CONCORSO PER IL MIGLIOR COCKTAIL al limite 0,5

Un grande classico che ha visto la partecipazione di diversi bar del centro cittadino, votati da diverse giurie che nella serata di ieri, dopo attenta valutazione hanno decretato i seguenti vincitori:

Giuria Tecnica: primo posto al Socrate Cafè Official FanPage, secondo posto al Varesinho, terzo posto al Rosso Espresso. Il premio Slow Food è andato a Rosso Espresso mentre quello della Giuria giovani al C Lounge. La giuria popolare di VareseNews ha votato per Ostinati (qui tutti i risultati).

DANZE IN PIAZZA E SILENT DISCO PER L’ULTIMA SERA DI SCUOLA

La giornata è stata, come sempre, di informazione ma anche tanto divertimento. Dal mattino gli studenti del Liceo Artistico “Frattini” hanno fatto istallazioni artistiche e animato Piazza Podestà con concerti ed iniziative. Balli e musica anche in Piazza Carducci e Corso Matteotti mentre la serata si è conclusa con la silent disco e tante cuffie colorate in Piazza Monte Grappa.

ALCOL PREVENTION YEAH, UNA RETE PER L’ORGANIZZAZIONE

L’evento è organizzato dalla Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione in collaborazione con il Comune di Varese e l’Informagiovani, all’interno dei progetti Discobus e Notti sicure. L’evento ha la collaborazione inoltre dei partner: Confcommercio, Confesercenti, Aibes, Onav, Barman at work, Slow Food, Fipe, Agenzia formativa CFP, Liceo Artistico “Frattini”, Ufficio Scolastico Provinciale, Contralco. All’iniziativa partecipano attivamente anche la Polizia Stradale e la Polizia Locale di Varese.