Alessandro Alfieri eletto capogruppo Pd della commissione esteri

Alessandro Alfieri, senatore varesino del Partito Democratico, è stato eletto capogruppo per il Pd nella commissione Esteri di palazzo Madama.

Si tratta della terza commissione, che tra i componenti Dem vede schierati anche Giacobbe, Pinotti e Renzi.

Per Alfieri si tratta di un impegno perseguito fin dal suo esordio parlamentare lo scorso 23 marzo. Nel suo background politico, infatti, non manca l’esperienza internazionale ottenuta nei cinque anni trascorsi nella diplomazia del Ministero degli Esteri tra il ‘97 e il 2001.

Il senatore varesino aveva avuto occasione, durante il suo impegno ministeriale, di girare il mondo, dal Corno d’Africa ai Balcani, seguendo i fronti aperti nella politica estera.

A Marzo, durante il suo viaggio verso Roma, ci aveva raccontato come avrebbe voluto declinare il suo impegno parlamentare nella commissione esteri: «vorrei impegnarmi in questo – spiegava il neo senatore Alfieri – perché ho sviluppato una rete di relazioni importanti nel ministero grazie alla mia carriera diplomatica. Inoltre per la provincia di Varese c’è anche la partita importante del commercio internazionale, penso ai grandi gruppi come Leonardo Augusta Westland, Sea, ma anche ai rapporti con la vicina svizzera, dai frontalieri ai nuovi collegamenti infrastrutturali. Mi piace l’idea di occuparmi di tutto questo e mettere a frutto la mia passione e competenza. È così che vorrei fare il Senatore del territorio, io non credo al generalismo, non ci si può occupare di tutto. Bisogna approfondire i temi e svilupparli se si vuole dare una mano al proprio territorio».