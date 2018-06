Alessio Martinelli si laurea campione lombardo juniores

Oggi, domenica, a Taino Alessio Martinelli si è laureato campione regionale lombardo juniores vincendo l’8° Trofeo Da Moreno – Memorial E. Ferrario. La gara, organizzata dalla Cycling Sport Promotion presieduta da Mario Minervino, ha visto la partecipazione di 127 corridori in rappresentanza di 17 squadre.

La gara è stata molto combattuta con parecchi episodi che hanno consentito alla media oraria di mantenersi sempre molto alta. La corsa in effetti è esplosa durante l’ultimo passaggio per il Tainenberg. Il primo a scattare, quando all’arrivo mancavano quindici chilometri, è stato Alessandro Motti (Canturino 1902). Ma poco dopo al comando si è formato un terzetto composto da Leonardo Giani (Canturino 1902), Alessio Martinelli (Team Giorgi) e Luca Varenna (Biassono).

I tre corridori hanno guadagnato in poco tempo quasi un minuto di vantaggio sul gruppo. Vantaggio che ha consentito loro di contendersi il successo sulla salita finale. A battere gli avversari è stato Alessio Martinelli che solo negli ultimi 200 metri ha piegato la resistenza di Leonardo Giani (Canturino 1902). Un pochino più staccato al traguardo è giunto Luca Varenna (Biassono). Il gruppo è stato regolato da Davide Persico (Cene).

Il viso stanco ma sereno di Mario Minervino racconta il lavoro compiuto per allestire la Due Giorni di Taino con il campionato italiano under 23, il campionato regionale juniores e la gara allievi: “Si, conclusa la Due Giorni la stanchezza affiora ma è inevitabile – racconta Minervino – Abbiamo allestito un palcoscenico importante per tre categorie e siamo molto soddisfatti per il riscontro che c’è stato. Il lavoro fatto bene paga sempre”

Ordine d’arrivo: 1. Alessio Martinelli (Team Giorgi) km 121,5 in 3h2’33” media km/h 39,934; 2. Leonardo Giani (Canturino 1902); 3. Luca Varenna (Biassono); 4. Davide Persico (Cene) a 29”; 5. Davide Aldegheri (Canturino 1902); 6. Mattia Ro (Bustese); 7. Nicola Plebani (team Giorgi); 8. Alessandro Motti (Canturino 1902); 9. Matteo Tarolli (Aspiratori Otelli); 10. Federico Chiari (Team Giorgi)

Domani, lunedì, alle ore 20.10 su RaiSport andranno in onda le immagini del campionato italiano U23: Trofeo Corri per la Mamma/Trofeo Giuseppe Giucolsi a.m./Coppa dei Laghi Trofeo Almar U23 , vinto da Edoardo Affini (Seg Racing Academy). Commento di Andrea De Luca