All”esame” per i presidenti di Acsm-Agam ambiente, promosso Fabrizio Mirabelli

Si sono presentati in tre mercoledì 20 giugno, alle 9 in sala Matrimoni, e alla fine l’ha spuntata il varesino “doc”, Fabrizio Mirabelli.

L’annuncio è arrivato nel pomeriggio del 20 giugno, a poche ore dalle audizioni pubbliche – come previsto dal recente regolamento comunale – dei candidati, che si sono svolte nella mattina in sala matrimoni, di coloro che hanno partecipato al bando “per la presentazione di candidature per la designazione alla carica di presidente di ACSM – AGAM Ambiente SRL”.

In base al patto di costituzione della società ACSM-AGAM spa, la grande “Multiutility del Nord” che aggrega utilities di Como, Monza, Lecco, Sondrio e Varese, il Comune di Varese è infatti chiamato a designare il presidente del consiglio di Amministrazione di uno dei settori: quello legato all’ambiente, cioè raccolta differenziata dei rifiuti e gestione del termovalorizzatore di Como.

Ad “interrogare” i candidati è stato il sindaco di Varese, Davide Galimberti, che a conclusione dei colloqui a promesso risposte a tutti, designato compreso, entro il giorno seguente: ma la risposta è arrivata anche prima.

Degli aspiranti alla carica, la più lontana di loro era Sara Giordani, avvocatessa di Padova, il più vicino (e conosciuto ai più) era il consigliere comunale Fabrizio Mirabelli. Con loro anche il gaviratese Paolo Simonetti. I LORO CURRICULUM.

Leggi anche Il consiglio comunale di Varese approva l’aggregazione delle multiutility

COS’E’ ACSM – AGAM AMBIENTE

(Estratto dal profilo della società di Acsm Agam)

Quotata dal 1999, ACSM – AGAM ha portato a sintesi le esperienze delle ex municipalizzate di Como e Monza, con A2A quale partner industriale, ed è cresciuta in maniera progressiva. La fusione per incorporazione fra le due aziende risale al 2009: l’operazione ha aumentato massa critica e volumi delle attività.

La crescita progressiva le ha consentito di fungere da soggetto aggregante della nuova società, in cui confluiranno le Utilities di riferimento dei territori di Lecco, Varese, Sondrio, con il supporto di a2a come socio di riferimento e partner industriale.

L’ aggregazione prevede le fusioni per incorporazione in ACSM-AGAM di A2A Idro 4, ASPEM, AEVV Energie, ACEL Service, AEVV e LRG, la scissione parziale di A2A Energia a favore di ACSM-AGAM avente ad oggetto un ramo d’azienda costituito da rapporti contrattuali con clienti della provincia di Varese nel settore energetico ed una contestuale riorganizzazione di ACSM-AGAM consistente nella razionalizzazione degli asset ricevuti a seguito della Fusione e della Scissione, dando vita, con effetto dal 1 luglio 2018, ad una delle principali Multiutilities del panorama nazionale.

Varese è chiamata a esprimere il presidente della società del gruppo che si occupa del settore ambientale.