Alla capanna Ribia con il Cai di Luino

Il CAI Luino propone per domenica 1 luglio un’escursione in Ticino nella selvaggia Val Vergelletto con meta la cima Uomo Tondo e capanna Ribia.

Il rifugio si trova nella Valle di Vergeletto, a sud-est del Gruppo Rosso di Ribia. Si tratta di un edificio in pietra a 1.996 metri di altitudine, con una fantastica veduta, circondato da pascoli alpini.

Itinerario Prima parte

Da Piei 1089m il sentiero risale ripido a tornanti nel bosco, in direzione N fino al pianoro dell’ Alpe di Pianaccio 1587m. Si percorre poi il vallone del Ri di Ribia, che si attraversa a quota 1800m circa e ci si alza costeggiando il corso d’ acqua fino all’ Alpe di Ribia 1996 m dove si trova la capanna. tempo: 2 ore e 45 minuti

– dislivello 907m

– difficoltà: Escursionisti T2 Itinerario

Seconda parte

Dalla capanna si prosegue verso la vetta del Uomo Tondo, un grande gendarme di pietra (lo si vede dalla capanna) costruito nei pressi del valico che collega l’Alpe di Ribia con la stupenda Valle di Fümegn tempo : 45 minuti

– dislivello 250m

– difficoltà: Escursionisti T2

Programma

Ore 6.40 ritrovo presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano

Ore 6.45 Partenza con mezzi propri per Piei

Abbigliamento e calzature adeguate

Pranzo al sacco

Gita gratuita con condivisione spese auto

Assicurazione: solo i soci CAI usufruiscono della copertura assicurativa per infortuni

Avvertenza ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità

Informazioni: Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail iatluino@provincia.va.it CAI Luino (giovedì, dalle 21 alle 23; tel. segreteria 0332-511101; e-mail cailuino@cailuino.it

(Accompagnano l’escursione Sandro e Paola – Non serve bollino autostrada )