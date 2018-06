Alla comunità di Maddalena la giornata del consumo consapevole

Radici nel Fiume coop sociale onlus e ANFFAS Ticino Onlus di Somma Lombardo, in collaborazione col il D.E.S. Varese (Distretto di Economia Solidale), organizzano, domenica 10 giugno “Buono e giusto”, la giornata del consumo consapevole e sostenibile presso la Comunità ANFFAS di Maddalena a Somma Lombardo.

Il Programma diffuso dagli organizzatori:

TUTTO IL GIORNO Dalle ore 10 fino a sera:

Mostra\Mercato dei produttori e realtà appartenenti alla rete dell’Economia Solidale. Produttori bio, associazioni

Ore 11.30 Presentazione del Progetto PPDO (piccola e poetica distribuzione organizzata) a cura del Des Varese

Laboratorio di mobilità leggera – Per tutta la mattina laboratorio di Cicloofficina e turismo in bicicletta. E in mattinata (orario da definire) Uscta collettiva in bicicletta e giro turistico collettivo alla Diga del Panperduto e oltre.

Per chi volesse sarà possibile inoltre usufruire del servizio NOLEGGIO BICICLETTE per poter fare escursioni lungo le piste ciclabili del Parco del Ticino. (si consiglia la prenotazione)

Ore 11.30 Degustazione guidata di vini Biologici a cura dell’enotecnico Gian Antonio Posocco di Assiria

Alle 13.00 pranzo solidale collettivo. Menù adatto ai vegetariani. Possibilità di pranzo per bambini. €12 menù adulti, €5 menù bimbi.

E siccome siamo pazzi omaggio “Buono Caffè” agli adulti che portano vestiti, libri o giochi per il Baratto ABITINCIRCOLO e “Buono Crepes” per i bimbi che portano giochi da barattareper il BARATTINO.

Così avete un incentivo in più per svotare le case.

POMERIGGIO

Al pomeriggio, in collaborazione con L’Università dell’Insubria – Corso di Educatore Professionale per la 6°giornata del Sapere Educativo verranno proposti dei Laboratori (liberi e gratuiti) per Bambini e per Adulti di

◌ Psicomotricità

◌ Teatro

◌ Ausili informatici

◌ Tangoterapia

◌ Autobiografia

◌ Teatro di figura (burattini e pupazzi)

◌ Musicoterapia

con un tema unificante sulla Costruzione della Identità.

inoltre…

ABITINCIRCOLO: sarà possibile il LIBERO scambio\baratto di vestiti\abiti\scarpe usate. quindi svuotate gli armadi e fate spazio a cose nuove.

Non solo abiti per bambini, ma anche vestiti per grandi ed adulti. Tutti i prodotti non barattati e lasciati verranno consegnati alla Cooperativa Sociale “Sostenibile” che gestisce un Mercatino dell’usato a Busto Arsizio.

BOOK CROSSING – Anche Quest’anno un angolo verrà riservato allo scambio di LIBRI. Per cui alleggerite anche la vostra libreria e fate spazio per nuovi arrivi.

Per i Bambini

Come nelle altre edizioni proporremo per i bimbi BARATTINO il baratto mattutino di giochi, fumetti, libri, bambole e giochi vari. Aiutateli a svuotare le loro camerette perchè un gioco usato diventa magicamente NUOVO se scambiato con qualche altro bimbo.

Ma soprattutto TUTTI I LABORATORI DEL POMERIGIO Psicomotricità, Teatro Ausili informatici, Tangoterapia,Autobiografia, Teatro di figura (burattini e pupazzi), Musicoterapia SONO RIVOLTI PRNCIPALMENTE A BAMBINI ( e adulti). Ricordiamo sono liberi gratuiti

Nella Comunità ci sono anche spazi per fare pic-nic e prati dove rilassarsi o giocare; è possibile passeggiare lungo i sentieri del Parco del Ticino che partono dalla Comunità o pedalare sulla pista ciclabile lungo il canale Villoresi.

Presso il negozio della Cooperativa, troverete le nuove produzioni SOLIDALI di marmellate, creme, salse e sottoli preparate con frutta e verdure provenienti dal circuito AEQUOS.

Per prenotazioni al pranzo invia una e-mail a coop@radicinelfiume.it – voltalacarta@radicinelfiume.it – tel 0331 250184 – www.radicinelfiume.it