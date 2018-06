Alla coop Belforte il primo congresso del Partito Comunista Italiano

Il 17 giugno, a Varese, si terrà il primo congresso del Partito Comunista Italiano, dopo due anni esatti dall’Assemblea Costituente svoltasi a San Lazzaro di Savenna.

I lavori congressuali prenderanno il via domenica mattina alle 9 presso i locali della cooperativa di Biumo Inferiore Belforte di via Belforte 165 a Varese.

«Questa scelta – spiega il segretario Cosimo Cerardi – è frutto di un processo che prese via da un appello al quale diversi soggetti variamente organizzati aderirono convinti che nell’attuale crisi non era e non è sufficiente essere genericamente anticapitalisti, antiliberisti e che è necessario la presenza di un partito comunista, come momento necessario per la ricostruzione di una coscienza di classe».

Al termine della mattinata il direttivo provinciale eleggerà il segretario e la segreteria.