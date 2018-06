Alla giornata dell’ambiente si parla di incidenti con animali

Cambiamenti climatici, consumo di suolo, inquinamento dell’aria e dell’acqua, perdita di biodiversità. Sono queste le minacce più note per il nostro pianeta.

Pochi conoscono invece il “roadkill”, l’impatto stradale tra uomini e animali, grave problema ambientale, economico e sociale che colpisce le nostre strade. 150 morti in Italia tra il 1995 e il 2005. 15.000 animali coinvolti ogni anno per provincia. 300.000 Euro all’anno spesi dalla Regione Lombardia.

Per rispondere a questa emergenza è nato il Progetto Roadkill, realizzato dalla Comunità Montana delle Valli del Verbano in partnership con Istituto Oikos Onlus e finanziato da Fondazione Cariplo. L’obiettivo è di ridurre gli incidenti e garantire la tutela dei corridoi ecologici attraverso l’installazione di innovativi impianti anti collisione volti a modificare il comportamento degli animali e ad avvisare i guidatori del rischio.

Cervi, volpi, tassi e cinghiali sono molto sensibili ai segnali di pericolo, come evidenziando i dati che lo staff di progetto sta iniziando a raccogliere dagli impianti. Far rallentare un’automobile, invece, è molto difficile. Per questo il 5 giugno 2018, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, il progetto lancia il secondo spot ufficiale, realizzato dal regista Marco Tessaro, esperto di comunicazione ambientale. “Gli incidenti con la fauna – dichiara Giorgio Piccolo, Presidente della Comunità Montana Valli del Verbano – sono un fenomeno sottovalutato dagli automobilisti. È fondamentale moderare la velocità, soprattutto quando le strade attraversano ambienti naturali come boschi o prati, specialmente in prossimità dei dissuasori installati lungo il fondovalle, perché coincidono con i punti dove sono più frequenti gli incidenti e l’attraversamento degli animali”. In una parola: prudenza. Altrimenti a pagarne le conseguenze sono le persone, la biodiversità e l’ecosistema locale nel suo complesso.

Lo spot, proiettato in anteprima a Varese durante la rassegna cinematografica “Di Terra e di Cielo”, verrà diffuso nei cinema, sui social network e in occasione di eventi pubblici e affianca le altre attività di sensibilizzazione previste dal progetto (laboratori per bambini, stand informativi, incontri e convegni).

LO SPOT

SITO – FACEBOOK