Alla scoperta degli asteroidi carboniosi

Una piccola percentuale di meteoriti (7-10%) è costituito dalle Condriti Carboniose, nere rocce cosmiche ricche di acqua e di Carbonio, che potrebbero aver contribuito a riversare sulla Terra primordiale le molecole basilari per la nascita della vita. E’ quindi importantissimo capire da DOVE provengono questi misteriosi e preziosissimi meteoriti. Una delle ipotesi è che la fonte primaria delle Condriti Carboniose siano certi particolari asteroidi situati nella parte più esterna della fascia principale tra Marte e Giove, nerissimi e a loro volta ricchi di acqua e Carbonio. Ebbene, tra poche settimane due di questi asteroidi saranno per la prima volta raggiunti da macchine spaziali ed esplorati da vicino. Sarà questo l’argomento di una serata organizzata dal GAT, Gruppo Astronomico Tradatese, per lunedì 4 giugno, ore 21 a Villa Truffini. Relatore sarà Cesare Guaita presidente del GAT che parlerà sul tema: “Alla scoperta degli asteoridi carboniosi”.

Si tratta della grande attesa per l’esplorazione ravvicinata degli asteroidi Ryugu (sonda giapponese Hayabusa-2) e Bennu (sonda NASA Osiris-REX), previste per Luglio- Agosto 2018. Nelle prossime settimane quindi l’ Umanità potrà per la prima volta vedere direttamente ed analizzare la superficie di questi misteriosi oggetti. E già questo suscita un immenso interesse scientifico. Ma non basta. Sì, perché, sia Hayabusa-2 che Osiris-REX sono dotate di un particolare congegno che permetterà il prelievo di una porzione di materiale superficiale, da inviare poi a Terra negli anni successivi per un’analisi diretta. Nella speranza che in quei campioni si celi il segreto dell’origine della vita sia sulla Terra che altrove.