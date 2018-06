Alla scoperta del piccolo Monumentale di Giubiano

Proseguono le iniziative organizzate nell’ambito dei festeggiamenti per i 200 anni della nascita di Carlo Maciachini, l’architetto di Induno Olona che progettò il cimitero monumentale di Milano.

Domenica 10 giugno il Comitato per le celebrazioni del bicentenario, organizza una visita guidata al cimitero monumentale di Giubiano, a Varese, anch’esso realizzato dall’architetto indunese.

L’appuntamento è per le 10.45 all’ingresso del cimitero di Giubiano, dove la visiterà, guidata dall’architetto Gian Franco Ferrario, avrà inizio alle 11.

La visita è libera e gratuita per tutti.

Gli organizzatori ricordano che non sono previsti trasporti organizzati da Induno Olona. Ognuno potrà raggiungere autonomamente il cimitero di Giubiano o, da Induno Olona, ci si può trovare alle 10.15 in piazza Giovanni XXIII per fare carpooling.

Per ulteriori informazioni contattare la Proloco di Induno (339/2000601 – Tina).