Alla scoperta di Villa e collezione Panza al tramonto

L’emozione della luce sul finire del giorno sarà il leit motiv della terza edizione delle Sere FAI d’Estate, la grande festa dei Beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano. Anche Villa e Collezione Panza invita i suoi ospiti per un incontro al tramonto e il prossimo appuntamento è per giovedì 28 giugno.

Dalle 19 alle 23 si terrà “Classico, romantico e contemporaneo” un aperitivo in musica nella luce calda e soffusa delle candele e visita in notturna alla collezione permanente, alle installazioni site-specific e alla mostra “Barry X Ball. The end of history”.

Protagonista di questo appuntamento sarà il quartetto di sax del Conservatorio di musica Giuseppe Verdi di Como composto da Sofia Sabadini al sax soprano, Federico Cester al sax contralto, Daniel Comacchio al sax tenore e Camilla Borgnino al sax baritono, che eseguirà brani di Domenico Scarlatti, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Erik Satie e altro.

Villa e Collezione Panza:

Ingresso: Intero € 15; Ridotto (Bambini 4-14 anni) e Iscritti FAI € 7; Studenti fino a 26 anni € 10. L’aperitivo su prenotazione (tel. 0332 242199) non è incluso nel prezzo del biglietto.