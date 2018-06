Alla scoperta di gufi e civette: escursione notturna nella Valle del Lanza

L’associzione Controvento Trekking organizza per sabato 30 giugno “La magia dei rapaci notturni”, una facile passeggiata notturna dalle ore 21 alla scoperta di gufi, civette e allocchi del Parco Valle del Lanza.

«Andremo a scoprire il mondo di questi affascinanti uccelli notturni – spiega Antea Franceschin, la guida ambientale che accompegnerà i partecipanti – Dove vivono, come e che voce ha ognuno di loro. Al crepuscolo ci immergeremo nell’ambiente del Parco Valle del Lanza per un breve e facile tratto, e lungo il cammino ascolteremo le loro storie e vedremo alcune immagini che ci permetteranno di riconoscerli in natura. Infine, attraverso la tecnica del playback, cercheremo di stimolare la loro risposta vocale».

L’itinerario è molto facile, ideale per le famiglie e possono partecipare bambini dai 6 anni di età. I minori di 18 anni devono essere accompagnati da un adulto. Per la tipologia di tematica proposta è sconsigliata la partecipazione con i cani

Per partecipare all’escursione contattare Antea al numero +39 3480725255 oppure via mail a antea@controventotrekking.it entro e non oltre le ore 18 di sabato 30 giugno.

Tutti i dettagli sul sito di Controvento Trekking