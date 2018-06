All’Arona Street Food si balla con la Silent Disco

In occasione dell’Arona Street Food, in città torna a grandissima richiesta anche la Silent Disco, la grande festa silenziosa organizzata e promossa dall’Associazione Culturale LE OFFICINE. L’appuntamento è dall’8 al 10 giugno sul Lungolago Caduti di Nassirya, tutte le serate avranno inizio alle ore 21.00.

Dopo l’enorme successo del 2017 il fortunato forma che sta facendo ballare tutto il Nord Italia torna anche sul Lago Maggiore per serate di festa completamente silenziosa e nel totale rispetto della quiete pubblica. A disposizione dei partecipanti ci saranno centinaia di cuffie wireless, con 3 dj in consolle che mineranno contemporaneamente 3 generi musicali.

«tornare per il secondo anno consecutivo ad Arona è un’emozione ancora più grande della prima volta -dicono gli organizzatori-. Ringraziamo Chocolat Pubblicità e la Pro Loco per averci voluti ancora ad allietare le notti sul lungolago, queste sinergie sono la chiave per rendere qualsiasi città un po’ più bella e un po’ più vivibile per tutte le fasce di età, favorendone l’aggregazione». L’ingresso è libero, per il noleggio delle cuffie sarà sufficiente un documento di identità.