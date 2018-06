All’Icma è tempo di diplomi e di “lezioni estive”

Terminate le lezioni, all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni ci si prepara per i prossimi appuntamenti: il primo per coloro che si apprestano a lasciare le aule, il secondo per chi sta pensando di varcarne la soglia.

Domenica 1 luglio è in calendario il Diploma Day, ultima tappa del percorso accademico per gli studenti del terzo anno. Il programma della giornata prevede – alle 16.00 al cinema Manzoni (via Calatafimi 5, Busto Arsizio) – la proiezione dei cortometraggi di diploma degli iscritti all’indirizzo di regia e le performance attoriali degli studenti che hanno seguito quello di recitazione. Alle 19.30 a Villa Calcaterra (via Magenta, 70) si terrà invece la cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi.

Giovedì 12 e venerdì 13 luglio l’Istituto Antonioni propone invece una Summer Class, due giorni di lezioni ed esercitazioni con alcuni docenti della scuola, per sperimentare di persona un assaggio dei tre anni di corso e respirare l’atmosfera di una scuola di cinema, prendendo confidenza con i laboratori e gli spazi di Villa Calcaterra.

Questi gli orari delle lezioni: il 12 luglio al mattino (ore 10.00-13.00) “La scrittura”, nel pomeriggio (ore 14.00-17.00) “Actor Class” con Davide Colavini.

Il giorno successivo “Il set” con Vito G. Signorile (ore 10.00-13.00) e “L’attore e la scena” con Matteo Bosurgi (ore 14.00-17.00).

Per partecipare alla Summer Class è sufficiente mandare una mail con i propri dati all’indirizzo segreteria@istitutoantonioni.it oppure telefonare al numero 0331-070847. Il costo – 50 euro per i due giorni – sarà detratto dalla retta in caso di iscrizione alla scuola.

La Summer Class è aperta sia a coloro che vogliono saperne di più e sperimentare in prima persona l’offerta formativa, sia agli studenti che hanno già effettuato la preiscrizione all’anno accademico 2018/2019.

In queste settimane, infatti, sono già in corso i colloqui di selezione con potenziali futuri studenti dell’Istituto Antonioni; i posti disponibili per l’anno accademico 2018/2019 sono, come sempre, 25 in totale, tra l’indirizzo di regia/filmmaking e quello di recitazione.