All’isola del Castello due giorni di festa con i cavalli

Nostalgia del vecchio west? Niente paura. La Contrada San Magno è pronta a regalarvi un intero weekend dal ritmo country. Quest’anno il divertimento raddoppia: sabato 16 e domenica 17 giugno all’Isola del Castello di Legnano San Magno vi aspetta per la 28° Festa del Cavallo. Come le passate edizioni, la festa avrà il sapore del vecchio west, ma visto il successo dell’evento, alla giornata di domenica si aggiunge la serata di sabato.

Le edizioni precedenti hanno proposto cavalli e carrozze, pony e spettacoli equestri, ottimo cibo, mercatini artigianali e buona musica rigorosamente country. E un villaggio West interattivo, tutto da scoprire. Un evento ormai entrato per tradizione nel calendario di metà giugno, a cura dalla Nobile Contrada San Magno, per trasformare un tranquillo weekend in due giorni indimenticabili per tutti: bimbi e famiglie, appassionati di cavalli e curiosi. Senza contare gli ottimi hamburger, deliziose carni grigliate e un bar non stop che accompagneranno con gusto i tanti momenti di spettacolo e divertimento.

Per il 2018 la festa continua, si conferma e aggiunge ulteriori novità. Prima fra tutte la serata di sabato: la band Trick or Treat che con il loro re-animated tour faranno rivivere le sigle più amate dei cartoni animati in chiave rock. A seguire, la musica non si ferma e un dj-set vi farà ballare per tutta la sera.

La giornata di domenica vedrà tornare le musiche, i balli e l’intrattenimento di Country Events; confermati i pony e i cavalli del Ranch BrunEva; lo spettacolo di Rossano e i suoi cavalli; le scenografie, lo show e l’animazione con possibilità di fotografie all’interno del villaggio West firmato I Rancheros. E tanti nuovi giochi e intrattenimento a tema per grandi e bambini, primo fra tutti il Bungee Bounce.

Tutto per celebrare l’amore verso il cavallo e il piacere di stare in famiglia e tra amici. Tutto con la voglia di regalarvi un weekend indimenticabile, colorando ricordi e sorrisi di rossobiancorosso.

La Contrada San Magno vi aspetta a partire dalle h.19.30 di sabato 16 giugno per weekend pieno di spettacolo, cibo gustoso e buona musica.

Stessa ricetta. Sempre Wild e anche West. Sempre San Magno, ma il divertimento raddoppia.

https://www.facebook.com/events/2014455992140810/