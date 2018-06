All’ombra dei tigli da salvare Porfidio e Barcucci inscenano la protesta

Sono partiti nel pomeriggio di ieri, mercoledì, i primi lavori preparatori per la realizzazione della rotonda sul viale Duca d’Aosta a parte dell’impresa che sta realizzando il supermercato per conto di Coop proprio di fianco all’ex-calzaturificio Borri.

Con il primo piccolo escavatore hanno fatto capolino questa mattina, invece, l’ex-consigliere comunale Audio Porfidio e il responsabile di Legambiente Andrea Barcucci messisi a capo della protesta contro la realizzazione del nuovo incrocio rotatorio e l’abbattimento di una ventina di tigli dello storico viale.

Per Audio Porfidio «è uno scandalo che il sindaco Antonelli non sia riuscito a fermare questa mostruosità che lui stesso non apprezza – e prosegue – non contento di questo ha anche dato un assessorato al principale responsabile e cioè l’ex-sindaco Gigi Farioli. Questo conferma che non ha nessuna autonomia decisionale».

Andrea Barcucci, invece, sta cercando un modo legale per fermare le ruspe prima che sia troppo tardi: «vogliamo capire se ci sono gli estremi per una denuncia perchè sono state violate procedure obbligatorie come la valutazione ambientale strategica».

Qualche passante li invita a lottare ma nessuno sembra volersi fermare a dare manforte ai due, anche la moglie del sindaco Antonelli tira dritto mentre il traffico intenso del mattino continua a sfrecciare incurante di quanto sta avvenendo.

Questa mattina non c’erano operai al lavoro, sembra che manchino ancora alcune autorizzazioni per procedere col taglio delle piante ma i giorni per i tigli che adesso sono al massimo del loro splendore, sono ormai contati.