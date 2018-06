Allontanato dalla casa per senzatetto, reagisce aggredendo il custode

È stato allontanato dalla casa d’accoglienza e ha reagito aggredendo prima l’operatore della struttura, poi gli agenti della Polizia Locale intervenuti per calmarlo.

È successo nel tardo pomeriggio di lunedì 4 giugno, intorno alle 18.30, alla “Casa di Francesco”, la casa per persone in difficoltà abitativa nel Comune di Gallarate.

Protagonista: un 52enne, italiano, pregiudicato, che era stato allontanato per precedenti violazioni al regolamento e per intemperanze. Lunedì sera l’uomo si è ripresentato a Casa di Francesco e ha avuto una discussione con l’operatore della cooperativa, culminata in una aggressione. Subito sono intervenuti gli agenti del vicino comando di Polizia Locale, che hanno rimediato qualche botta mentre cercavano di calmarlo (non hanno comunque dovuto ricorrere a cure mediche). L’uomo è stato arrestato, calmato e successivamente liberato.