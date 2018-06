Alternanza scuola-lavoro, Legambiente e Liceo Ferraris ai Mulini di Gurone

Anche quest’anno Legambiente accoglie i ragazzi del Liceo Galileo Ferraris per un’alternanza scuola-lavoro nel terzo settore: un modo nuovo di vedere l’impegno civile come esperienza professionalizzante e pienamente educativa.

Sabato 9 giugno alle ore 11.00 ai Mulini di Gurone lo racconteranno, durante la conferenza stampa, la presidente del circolo di Varese, Valentina Minazzi, insieme agli stessi ragazzi del Ferraris che racconteranno la propria esperienza.

Quindici giorni dedicati all’ambiente, per parlare e agire su temi come la biodiversità e l’economia circolare, attraverso i progetti legati ai Mulini di Gurone e Casamatta.

Alle 10, sabato mattina, i ragazzi faranno da guida in una passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee commestibili che crescono nella valle, per raccoglierle e cucinarle insieme. Un modo per scoprire la ricchezza del territorio e… riscoprire antichi sapori