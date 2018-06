Alzheimer Fest 2018, in scena “Fools”

Prosegue il programma di Alzheimer Fest 2018, sabato 23 giugno alle ore 21 in auditorium Gavirate, la Compagnia Mattatori porta in scena Fools di Neil Simon, una commedia divertente che trae origine da una antica fiaba russa che, come tutte le fiabe, ha una sua “morale”.

Spettacolo per tutti, adulti e bambini, in scena anche due bimbi. Ingresso libero, le offerte finanzieranno le attività di Rughe e Creattivamente.

Auditorium Scuole medie accesso da via Rimembranze (da Caserma Carabinieri verso la scuola).

Si parcheggia, per l’evento, anche nell’area interna auditorium a fronte palestra.