Per American Airlines Malpensa è un aeroporto da premiare

Malpensa è un aeroporto da premiare, per American Airlines.

Per la terza volta lo staff della compagnia a Malpensa ha infatti vinto la Customer Cup, il riconoscimento che American Airlines assegna ai propri dipendenti per i risultati ottenuti e si basa sul feedback dei passeggeri (lo scalo varesino rientra nella categoria degli aeroporti di medie dimensioni). Tra i criteri scelti ci sono la puntualità, l’esperienza complessiva del volo e la probabilità che il cliente suggerisca a un conoscente di provare la stessa esperienza.

Il riconoscimento in realtà è doppio: la Customer Cup è stata assegnata sia per il settore passeggeri che per quello cargo. L’area general manager Flavio Olivero ha così potuto alzare il doppio simbolo. «Questo premio è anche merito vostro» ha detto al resto della squadra di American Airlines, che da Malpensa opera voli su New York e Miami (ora in concorrenza diretta anche con Air Italy)