Anche il Pedibus va in vacanza: con una festa

Con l’evento del Merendibus si chiude la stagione del Pedibus di Vedano Olona.

Oggi, venerdì 15 giugno, dalle 16, i bambini del Pedibus, e anche quelli che vorranno iscriversi dal prossimo anno, si ritroveranno al Parco Fara Forni a consumare in allegria una sana merenda a base di frutta, pane e marmellata, e a giocare insieme (perché, giustamente la scuola è finita!).

Il Pedibus è un… autobus che va a piedi, e come un vero autobus di linea parte da un capolinea, segue un percorso stabilito, raccoglie i passeggeri lungo il percorso e rispetta l’orario, ma a differenza dell’autobus esso contribuisce alla riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico del paese e lo rende più vivibile. Un atteggiamento “ecologico”, ma anche comportamentale, poiché questa semplice azione stimola anche una maggior autonomia nei bambini.

L’anno si chiude con una brillante promozione: da quando a Vedano il Pedibus è partito (nel 2013) ad oggi, le linee sono raddoppiate (da 2 a 4) e il numero dei bambini partecipanti più che quadruplicato, con quasi 80 piccoli “camminatori”, che tutte le mattine dell’anno scolastico, in qualsiasi condizione meteorologica, muniti di pettorine ad alta visibilità s’incamminano lungo i percorsi studiati in sicurezza.

Un risultato soddisfacente anche per l’Istituto Comprensivo Silvio Pellico, che ritrova nel Pedibus peculiarità ideali per il progetto Green School a cui partecipa, coordinato dalla Provincia di Varese e Agenda 21 Laghi con il supporto di CAST ONG e la supervisione scientifica dell’Università degli Studi dell’Insubria, e che certifica annualmente le scuole della provincia di Varese che si impegnano concretamente a diventare delle eccellenze in termini di sostenibilità riducendo la propria impronta ecologica attraverso comportamenti ed azioni virtuose e promuovendo una cultura ambientale tra gli studenti, le famiglie, le istituzioni e in generale all’ esterno, tra la comunità.

Un ringraziamento per la riuscita dell’iniziativa va senz’altro ai numerosi adulti volontari (una ventina circa) che accompagnano ogni mattina i bambini a scuola, con tanta allegria ma anche piena responsabilità.