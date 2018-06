Anche Villa Castiglioni tra i “Luoghi del cuore” del Fai

(Nella foto: Villa Castiglioni prima della chiusura avvenuta nel 2011)

Anche Villa Castiglioni di Induno Olona entra nei “Luoghi del cuore” del Fai – Fondo Ambiente Italiano.

L’iniziativa è di Davide M. di Induno Olona, che ieri ha inserito nella pagina della celebre iniziativa del Fai anche la villa trasformata nel 1981 in albergo e poi chiusa e abbandonata dal 2011 in seguito al fallimento della proprietà.

«Una proposta per salvare da ladri e vandali Villa Castiglioni, uno dei simboli di Induno Olona – dice Davide – La villa è stata inserita ieri tra i Luoghi del Cuore, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare promosso dal Fondo Ambiente Italiano. Sono già quasi 100 i votanti ma ne servono molti di più e per questo abbiamo bisogno della collaborazione di tutti».

Per votare è sufficiente cliccare su questo link. Si può accedere con Facebook e votare in meno di 10 secondi: «Dopo aver votato si può anche condividere con i propri amici ed invitarli a votare a loro – conclude Davide – Salviamo Villa Castiglioni, oggi possiamo e basta davvero poco!».