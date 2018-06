Ancora in gravi condizioni il bimbo ferito a Golasecca

È ancora in condizioni gravi, per quanto stabili, il bambino di cinque anni rimasto ferito in modo serio nell’incidente stradale di sabato a Golasecca.

Il bimbo era in auto con la mamma e il fratello di sei anni, tutti residenti nel paese di Lonate Pozzolo. L’urto è stato molto violento e tutti e tre gli occupanti dell’auto sono finiti in ospedale, ma fin da subito le preoccupazioni sono state soprattutto per il bambino più piccolo, che ha battuto il capo contro la scocca dell’auto deformatasi nell’incidente.

Portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (centro di riferimento per i traumi pediatrici) e sottoposto a un lungo intervento chirurgico, il bambino – secondo l’ultimo bollettino dell’ospedale, nel primo pomeriggio di lunedì 11 giugno – è appunto ancora in condizioni gravi, ma stabili.