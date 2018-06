Ancora ubriachi al volante, quattro patenti saltate

Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Varese hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica 4 soggetti per il reato di guida in stato di ebbrezza.

In particolare i militari dell’Arma hanno effettuato numerosi controlli con esame strumentale per il tasso di alcolemia, deferendo due ventenni di Varese neopatentati e due soggetti dell’Equador con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.

4 patenti di guida ritirate e due autovetture sequestrate per fini di confisca.