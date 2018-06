Andrea Conti dice “sì” alla Pallacanestro Varese: sostituirà Coldebella

Sarà Andrea Conti il sostituto di Claudio Coldebella nel ruolo di “direttore delle operazioni” in casa Pallacanestro Varese. L’ufficialità, o qualcosa di simile, della notizia è arrivata in modo quantomeno inusuale: a parlare del trasferimento del 44enne dirigente rhodense in piazza Montegrappa è stata infatti la Vanoli Cremona, la società per la quale Conti stava lavorando da diversi anni.

«La Guerino Vanoli Basket comunica che, in data odierna, il sig. Andrea Conti ha manifestato la volontà di interrompere il rapporto di pluriennale collaborazione con la nostra Società, accettando la proposta ricevuta dalla Pallacanestro Varese.

Amareggiati per le modalità e tempi con cui si è giunti a questa conclusione, Vanoli Basket Cremona augura ad Andrea le migliori soddisfazioni nel proseguimento della sua carriera».

Se dunque a Cremona non si nasconde l’amarezza (di fatto, il cerino in mano a Varese per l’improvviso addio di Coldebella è stato passato alla società gialloazzurra…) dal lato biancorosso della vicenda non si registrano per il momento prese di posizione o notizie ufficiali. Conti era già stato “sondato” in passato dal club biancorosso e – come scritto da La Prealpina – è stato fin da subito considerato la principale alternativa a Coldebella, con quest’ultimo ancora operativo in questi giorni in attesa di volare a Kazan, firmare il contratto che lo legherà all’Unics e… iniziare a costruire la squadra russa per la prossima stagione.

Quello di Conti sarà comunque un ritorno a casa: classe 1974, il dirigente nativo di Rho disputò con la maglia biancorossa alcune stagioni nei campionati giovanili – erano i tempi in cui suo fratello maggiore Paolo venne “scoperto” da Varese e lanciato nel basket ad altissimo livello – per poi vestire anche la casacca della prima squadra di Charlie Recalcati (pur con il contagocce) per un campionato, il 1997/98, culminato con il terzo posto e la qualificazione all’Eurolega. La carriera di Conti si è poi sviluppata in gran parte proprio a Cremona: dopo parecchie stagioni sul campo, l’oggi 44enne ha assunto ruoli nello staff dirigenziale (prima team manager e poi manager della gestione sportiva), e probabilmente sarebbe rimasto ancora a lungo all’ombra del Torrazzo se non fosse arrivata la chiamata da Varese, da Toto Bulgheroni in persona visto che è stato proprio l’ex proprietario a condurre la trattativa.

In attesa di comunicazioni più definite, è plausibile che Andrea Conti vada proprio a raccogliere l’eredità di Coldebella sul lato sportivo, con minori deleghe su quello organizzativo-economico. Se – come in molti sperano – in società dovessero entrare presto nuovi soci (il gruppo di imprenditori “capitanato” da Openjobmetis e Gianfranco Ponti), varierebbe anche la composizione del CdA biancorosso. E il board rinnovato potrebbe decidere una riorganizzazione per quanto concerne le figure operative e le loro aree di competenza.