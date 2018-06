Andrea Conti: “A Varese darò tutto me stesso”

Andrea Conti è da oggi il nuovo general manager della Pallacanestro Varese. Il dirigente di Rho, 44 anni, un passato da giocatore anche con la maglia biancorossa, ha preso possesso del proprio ufficio di piazza Montegrappa e ha firmato il contratto che lo lega per due anni – con opzione per il terzo – alla società del presidente Vittorelli.

In mattinata il suo predecessore, Claudio Coldebella, aveva ufficialmente rescisso il contratto con Varese per accasarsi a Kazan, in Russia. Dopo la firma, Conti ha affidato all’ufficio stampa del club le prime parole da neo-varesino (o meglio, di “varesino di ritorno”).

«Sono lusingato e onorato dell’opportunità che mi è stata concessa. Metterò tutto me stesso per portare in alto quei valori che Pallacanestro Varese mi ha insegnato fin da ragazzo. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il mio arrivo: il CDA di Pallacanestro Varese, presieduto da Marco Vittorelli, e la proprietà del club biancorosso formata dal Consorzio “Varese nel Cuore” e dal Trust “Il Basket Siamo Noi” che, grazie ad Alberto Castelli ed Umberto Argieri, mi ha fatto sentire fin dai primi momenti un elemento importante per questa società. Sono molto felice anche di ritrovare Toto Bulgheroni, che oltre ad essere stato il mio primo presidente, ha ricoperto un ruolo fondamentale per la mia crescita sportiva ed umana».