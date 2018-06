Antonio Longo risponde al sindaco Cassani

Riceviamo e pubblichiamo la missiva inviata dal presidente dell’MFE Gallarate Antonio Longo alla presa di posizione del sindaco Andrea Cassani, sulla vicenda della bandiera europea rimossa dal municipio

Buongiorno Egr. Sindaco

Le segnalo innanzitutto che il mio cognome è Longo e non Longhi.

Mi sono rivolto al Consiglio comunale e attendo con fiducia una valutazione su quanto indicato in oggetto.

Non La seguo nello stile della Sua comunicazione e non le faccio perdere altro tempo.

Conosco perfettamente i termini del passaggio dal Trattato costituzionale a quello di Lisbona, se non altro per averli seguiti da vicino. E so cosa intende dire. L’Italia è uno di quei Paesi che ha riconosciuto i simboli europei, non per consuetudine, ma per scelta.

Mi limito a segnalarLe due link, uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, l’altro del Parlamento europeo, istituzioni con le quali potrà approfondire, se vorrà, la distinzione tra simbolo istituzionale e simbolo politico (come se l’Unione Europea non fosse un’istituzione politica), come pure tra bandiera europea e dell’Unione Europea.

Osservo, inoltre, che la sua lettera conferma, anche nel modo in cui la firma, il “non riconoscimento” dell’Unione Europea come istituzione politica, alla pari delle altre istituzioni.

La ringrazio, dunque, per aver implicitamente riconosciuto la fondatezza della nostra iniziativa.

Non molti anni fa, un Suo leader nazionale andava dicendo che buttava la bandiera italiana …. alle ortiche (si fa per dire). La maggioranza degli Italiani la difese, perché anche Lei potesse oggi riconoscerla e rivendicarla.

Noi oggi difendiamo la bandiera europea perché un giorno, quando avrà riconosciuto il suo significato e i valori che ispirano, possa anche Lei rivendicarla.

Nell’attesa di quel giorno, mi premuro di inviarLe qualche copia de L’Unità Europea – il mensile fondato da Altiero Spinelli nel 1943 e che dirigo da diversi anni – come pure l’opuscolo “Breve storia del processo di unificazione europea”, estratto di una mia pubblicazione per un libro delle Scuole superiori, riprodotto a cura dell’Amministrazione di questa Città, all’epoca del Sindaco Nicola Mucci.

Cordiali saluti.

Antonio Longo

Presidente MFE Gallarate

Direttore de L’Unità Europea

Giornale del Movimento Federalista Europeo