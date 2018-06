Aperto il parcheggio in via Cimone: 2 euro al giorno dietro il mercato

È stato aperto oggi, giovedì 21 giugno, il parcheggio di via Cimone a Varese, nella zona del mercato.

Il parcheggio, di oltre cento posti, potrà essere utilizzato alla tariffa forfettaria giornaliera di 2 euro. L’area di sosta sarà inoltre disponibile sia per chi possiede l’abbonamento Pendolari sia per chi possiede l’abbonamento Utenti Frequenti.

Un parcheggio «Molto importante nel sistema a servizio delle stazioni ferroviarie ma anche dell’area di Giubiano fornendo un’area di sosta comoda – spiega l’assessore Andrea Civati – L’area risponderà anche alle richieste dei Clienti del mercato.

Situato in via Cimone angolo via Monte Santo, nell’area dell’attuale mercato di Varese, lo spazio sorge dove prima c’era un parcheggio privato e ha la stessa tariffa del parcheggio ora provvisoriamente aperto di fianco all’ospedale del Ponte, che dovrà però essere chiuso all’avvio dei lavori del grande silos.

Nelle ultime settimane sono stati eseguiti alcuni interventi di risistemazione dello sterrato, sono stati apposti alcuni cartelli e posizionato un parcometro. Non è possibile pagare con Easypark, al meno al momento, ma il parcometro è di nuova generazione (consente l’utilizzo di carte di credito) ed è possibile usare Pyng,