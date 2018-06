Approvato il progetto definitivo delle Stazioni di Varese

Il sindaco Davide Galimberti, in apertura del consiglio comunale del 6 giugno 2018, ha annunciato che il Comune di Varese ha approvato poche ore fa il progetto definitivo di tutte le opere incluse nel cosiddetto “progetto stazioni”, per complessivi 18 milioni di euro.

Il provvedimento verrà trasmesso domani alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. «Il prossimo passo sarà il 7 agosto prossimo, quando verrà approvato il progetto esecutivo: dopo questa approvazione, infatti, saranno erogati i primi fondi».

E’ IL PRIMO PASSO ESECUTIVO DEL PROGETTO STAZIONI

L’approvazione del progetto definitivo è il primo adempimento concreto dopo la registrazione ed è avvenuto nei tempi definiti dalla convenzione, che fissava per l’approvazione del progetto definitivo il termine dell’8 giugno 2018.

La convenzione tra la Presidenza del Consiglio ed il Comune di Varese, sottoscritta dall’allora Presidente del Consiglio Gentiloni e dal Sindaco Galimberti lo scorso 18 dicembre, era stata trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione. «Il visto della Corte dei Conti apposto il 28 marzo scorso offre certezza circa l’assegnazione del finanziamento» ha spiegato Galimberti.

PROSSIMO PASSAGGIO: IL PROGETTO ESECUTIVO, E L’APPALTO DEI LAVORI

II prossimo passaggio si dovrà svolgere entro il prossimo 7 agosto, data entro cui dovrà essere approvato il progetto esecutivo, perchè possano essere appaltati i lavori. «Con l’approvazione del progetto esecutivo entro i primi giorni di agosto, è ragionevole ipotizzare che entro settembre possano essere bandite le gare di appalto per l’esecuzione dei lavori, ed entro fine anno aggiudicati i lavori così da iniziarli entro il 2019».

Con l’approvazione del progetto, secondo la convenzione, il Comune «Riceverà sul conto corrente comunale il 20% del progetto, ovvero 3.600.000,00, a titolo di acconto e a coperture delle spese sostenute ed anticipate per la progettazione. La restante quota del finanziamento sarà erogata a stato di avanzamento lavori. Il saldo del finanziamento, pari al 5% (900 mila euro) sarà erogata dallo Stato in seguito alla verifica della conclusione dei lavori nel rispetto del crono programma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute, della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonché della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione».

Il sindaco ha poi concluso «Mi sono permesso di segnalare questa notizia in apertura del Consiglio comunale, perchè la ritengo una notizia importante e attesa. Questa è una bella responsabilità ed una grande sfida per Palazzo Estense, che ha mannifestato la propria efficienza dopo essere risuscito ad ottenere un finanziamento storico per la città di Varese».

