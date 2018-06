Apre il Villaggio dell’Alzheimer Fest: un mese di eventi in riva al lago

Lo scorso anno furono tre giorni ricchi di eventi, iniziative, convegni e divertimento. Quest’anno si replica e si rimane “aperti” per un mese, con tanti eventi e appuntamenti.

Sabato prossimo, 16 giugno, a Gavirate verrà inaugurato il “Viaggio dell’Alzheimer fest” la prosecuzione di quella che fu l’edizione nazionale dall’1 al 3 settembre 2017 e che torna, sempre nella versione nazionale, a Levico Terme dal 14 al 16 settembre 2018.

« Abbiamo ricevuto troppe richieste, domande insistenti. Così abbiamo deciso di riproporre l’iniziativa, anche se l’appuntamento per tutta Italia rimarrà quello di settembre». Così gli organizzatori, che sostengono il “Progetto Rughe”, spiegano la scelta di riaprire il villaggio Alzheimer a Gavirate : « Lo spirito è quello di portare a conoscenza di tutti, anche di chi ha difficoltà di ammettere la malattia, quali sono i comportamenti e le offerte che offre il territorio, ma è anche quello di dare un po’ di allegria. Presenteremo le tante iniziative, i laboratori creativi che organizziamo nel corso dell’anno, gli approfondimenti scientifici. Vogliamo incontrare e farci conoscere da chi è in cerca di una risposta, da chi rischia il “burn out” , da chi vuole condividere il nostro progetto».

Progetto Rughe è ormai un motore potente che cerca di abbinare momenti di formazione dedicati soprattutto ai care givers, a opportunità di svago e divertimento per i pazienti, come i laboratori CreatTivamente, finanziati con il Bando Volontariato di regione Lombardia , che offrono attività creative o di movimento al Chiostro di Voltorre ogni martedì.

Tra le iniziative, è in programma la presentazione de LA CARTA DI GAVIRATE da sottoscrivere con le amministrazioni locali e l’attivazione della “Dementia frendly community”: « Si tratta di un impegno a rispettare e venire incontro alle persone che soffrono di demenza e che possono trovare, in operatori e personale vario, amici in grado di aiutarli a risolvere piccoli problemi diventati gravosi per chi soffre di degenerazione cognitiva».

Invitati speciali, i residenti delle RSA: il 7 luglio, gli ospiti della Bernocchi, della Menotti Bassani e di altre case si ritroveranno per l’iniziativa “cortili di una volta”.

Anche quest’anno la Provincia di Varese ha patrocinato l’Alzheimer fest di Gavirate che vedrà il Chiostro di Voltorre coinvolto in quanto location di varie iniziative ed eventi che si terranno sul territorio:«L’anno scorso con la prima edizione abbiamo gettato un seme che è germogliato anche grazie alla sinergia e alla rete tra istituzioni e associazioni del terzo settore – ha dichiarato il consigliere provinciale alla Cultura Cristina Riva – Per questo sono molto soddisfatta che anche quest’anno torna l’Alzheimer fest e che Provincia di Varese promuova e sostenga l’iniziativa insieme a Comune di Gavirate, alla associazione Le Rughe e alle tante altre realtà che hanno lavorato e reso possibile, con il loro impegno, dare continuità alla prima edizione»

Gavirate, con il Progetto Rughe e i volontari delle associazioni Varese Alzheimer Onlus, Croce Rossa Medioverbano Gavirate, ProLoco e Comune Gavirate, hanno tracciato la via e ora vogliono coinvolgere tutto il territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sul tema della memoria e della vita attiva e di promuovere l’inclusione e la coesione sociale, l’accoglienza informata, la lotta contro lo stigma della malattia di Alzheimer e delle altre demenze, l’abbraccio a tutte le fragilità.

Si comincia dunque sabato 16 giugno alle 11.00 al Chiostro di Voltorre con l’inaugurazione della mostra ALZHEIMER CIRCLE a cura di Guido Morgavi

Mostra di arte contemporanea di 12 artisti con e senza Alzheimer

La Festa prosegue poi dalle 14.30 sul Lungolago di Gavirate con l’apertura ufficiale del villaggio

Domenica 17 giugno alle ore 11 sempre al Chiostro, inaugurazione della mostra fotografica AMORE A PRIMA VISTA – Memorie preziose a cura di Alessandra Battaggi e dedicata aglia abiti da sposa del passato

